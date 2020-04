Les meilleurs promus depuis l'instauration des playoffs: Malines et Saint-Trond au top

Si on savait l'effectif Kavé tailler pour briller cette saison en Pro League, on n'attendais sans doute pas les Malinois à pareille fête. Malines aurait d'ailleurs pu devenir le deuxième promu à se qualifier pour les playoffs 1.

Le championnat s'est arrêté à la 29e journée et Malines, pourtant sixième, était loin d'être assuré d'un ticket pour les playoffs 1. La sixième place du Kavé était encore menacée par Genk et Anderlecht avant la dernière journée de la phase classique.

Saint-Trond restera donc (probablement), le seul promu à avoir joué les playofffs 1 dès son retour parmi l'élite. C'était lors de la toute première édition des playoffs, en 2010. Le STVV avait terminé la phase classique en cinquième position, avec 42 points et avait accompagné Anderlecht, Bruges, La Gantoise, Courtrai et Zulte en playoffs 1.

Le Kavé, meilleur promu depuis l'arrivée des playoffs

Saint-Trond et Simon Mignolet: le seul promu qui s'est invité en playoffs 1.

Depuis et avant la belle saison de Malines en Pro League, seul l'Antwerp s'en était vraiment approché. De retour en Pro League lors de la saison 2017-2018, le Great Old avait terminé la phase classique à la huitième place, avec 41 unités. A trois petits points du Standard, sixième et dernier qualifié pour les playoffs 1.

De quoi donner un peu plus de relief à la performance réussie par Igor De Camargo et ses partenaires cette saison: jamais, depuis l'instauration des playoffs en Pro League, un promu n'avait pris autant de points que le Kavé cette saison (44), et le total aurait pu encore gonfler lors de la dernière journée de championnat...