Bruges a déjà trouvé le remplaçant de Timmy Simons, un jeune retraité rejoint également le staff

Fraîchement retraité, Steven De Petter est le nouveau coordinateur des jeunes du FC Bruges. Nosa Obasohan, quant à lui, remplace Timmy Simons à la tête des U16.

Les choses bougent à Bruges : après le départ officialisé de Timmy Simons (43 ans) pour Zulte Waregem, où il devient l'adjoint de Francky Dury au Gaverbeek, le Club a trouvé son remplaçant au sein du staff des jeunes. Nosa Obasohan, entraîneur des U18 de Westerlo la saison passée, est le nouvel entraîneur des U16 brugeois.

Steven De Petter (34 ans), fraîchement retraité après une saison blanche du côté du STVV (blessure à la cheville), devient quant à lui coordinateur de l'académie U13-U16 du Club.

"L'ex-capitaine du STVV et du KV Malines est connu comme un modèle de professionnalisme et est désireux de transmettre son expérience aux jeunes. Il a une vision claire et les capacités de transmettre cette vision d'une manière claire. Il aura sans aucun doute un impact positif sur le développement de nos joueurs ", déclare le FC Bruges via un communiqué.