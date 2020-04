Felice Mazzu évoque son avenir : "Mon rêve c'est de réentraîner la saison prochaine"

Libre de tout contrat depuis plusieurs mois, Felice Mazzu espère retrouver un club en vue de la saison prochaine.

Renvoyé du KRC Genk après seulement quelques mois sur le banc du club limbourgeois, Felice Mazzu est désormais sans club depuis le 12 novembre 2019. Néanmoins, l'entraîneur de 54 ans aimerait reprendre du service dès la saison prochaine comme il l'a confié dans des propos accordés à Sport/Foot Magazine.

"Mon rêve, c'est de réentraîner la saison prochaine. Tout simplement. Dans un club qui a envie de travailler avec moi, qui me fasse confiance et qui me permettrait de m'exprimer aussi bien que je le faisais avec Charleroi."

Par ailleurs, l'ancien coach de Charleroi a également évoqué les rumeurs concernant son avenir, faisant le tri entre le vrai et le faux. "J'ai eu des touches à l'étranger et j'ai refusé quatre ou cinq offres de divisions inférieures en Belgique, mais Namur, il n'en a jamais été question. Mais oui, j'étais proche du président à l'époque, donc j'ai discuté avec lui. Rien de plus. Mouscron, tout est faux. On m'aurait vu manger avec Mogi à Mouscron, or je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Et je n'ai été contacté par personne du club. Concernant le Standard, ce qui est vrai, c'est que je respecte beaucoup Michel Preud'homme. Et oui, j'ai déjà été contacté dans le passé par le Standard. Non, par contre, je n'ai aucun contact à l'heure où l'on se parle avec le Standard."