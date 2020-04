Moise Kean se fait remarquer en organisant une soirée chez lui, Everton se dit "consterné"

Certains joueurs de Premier League ont déjà fait les titres après avoir bravé l'interdit du confinement. Cette fois-ci, c'est l'attaquant italien d'Everton qui devra s'expliquer à son club.

En effet, l'attaquant de 20 ans aura des explications à donner à son club après avoir partagé une série de vidéos sur les réseaux sociaux, montrant une fête organisée durant le confinement.

Selon la presse anglaise dont le Daily Mail, de nombreuses personnes étaient présentes dans l'appartement du buteur italien, lors d'une fête qui s'est terminée au petit matin.

Du côté d'Everton, l'affaire ne fait pas rire et le club de Liverpool a communiqué qu'il a été stupéfait d'apprendre cette violation du confinement de la part de son joueur : "Le club d'Everton FC est consterné par l'information selon laquelle un joueur de notre équipe première a ignoré les règles du club. Le club a également fait part de sa déception au joueur et confirmé qu'une telle chose est totalement inacceptable. Les personnes qui travaillent dans le secteur médical méritent notre plus grand respect et nous pouvons le montrer en restant à la maison et en les protégeant de cette façon."

Les Toffees n'ont pas encore annoncé de sanction, mais il semble clair que cela sera inévitable pour Kean, arrivé en bords de Mersey l'été dernier de la Juventus pour près de 27 millions d'euros. Mais l'Italien ayant des racines en Côte d'Ivoire ne pouvait pas encore justifier ces frais de transfert élevés. En 26 matches officiels, il n'a pas marqué le moindre but.