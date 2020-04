Le Club de Bruges a déjà vendu plus de 30 000 masques buccaux en moins de 24 heures : "Ils joueront un rôle important"

Les masques buccaux que le Club de Bruges propose depuis dimanche se vendent comme des petits pains.

Depuis dimanche, le Club de Bruges propose des masques buccaux sur son propre site web. Pour un lot de 4 masques, les fans paient 20 euros. À noter que 2 euros par masque sont reversés à une association caritative.

Ce lundi matin, les Blauw ont Zwart a annoncé que 30.000 masques avaient déjà été vendus. Et cela en moins de 24 heures. Le port du masque buccal sera obligatoire dans les transports publics et recommandé dans les lieux publics à partir du lundi 4 mai.

Sur le site du Club :

"Les masques buccaux joueront un rôle important dans la stratégie de sortie de la crise sanitaire. Le Club veut y contribuer et met sur le marché deux masques buccaux uniques. Les masques buccaux de Club de Bruges sont confortables à porter, couvrent le nez, la bouche et le menton et sont fabriqués dans un tissu de haute qualité. Les masques buccaux réutilisables peuvent être lavés au moins 15 fois à 60°C, une solution écologique. En proposant ces masques à ses fans, le Club veut s'assurer que d'autres masques spécialisés restent réservés au secteur des soins".