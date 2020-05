📷 Mauro Icardi s'attire les foudres des fans de l'Inter

L'attaquant argentin est actuellement au Paris Saint-Germain mais appartient toujours Ă l'Inter.

Un "like" mal placé peut parfois avoir l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Mauro Icardi en a fait les frais récemment.

L'attaquant du PSG a liké une photo de Bojan Krkic sur Instagram. Ce dernier a "célébré" l'anniversaire de son but annulé lors de la rencontre entre Barcelone et l'Inter en Ligue des champions en 2010. Un but qui aurait pu permettre aux Blaugrana d'éliminer l'Inter.

Autant dire que le "like" d'Icardi pour cette photo pro-Barça n'a pas ravi les supporters de l'Inter (club auquel il appartient toujours).