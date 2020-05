Lucien D'Onofrio tacle Bruges, Charleroi et Gand: "Un hold-up sur le championnat"

Après Paul Gheysens, c'est au tour de Lucien D'Onofrio de l'affirmer: l'Antwerp veut tout faire pour reprendre le championnat "si la situation le sanitaire le permet"...

Paul Gheysens avait annoncé la couleur la semaine dernière, Lucien D'Onofrio répète, samedi, dans un entretien accordé aux journaux du Groupe Sud Presse: l'Antwerp ne veut pas mettre fin à la saison de manière prématurée. "Nous ne demandons rien d’autre que de tout faire pour tenter d’aller au bout de la saison, même à huis clos, si le politique et le contexte sanitaire le permettent."

Et il n'hésite pas à tacler directement le podium de la Pro League. "Mon sentiment et mon analyse montrent qu’il y a, derrière cet arrêt voulu du championnat, un objectif clair, celui de commettre un hold-up sur le championnat et sur le classement", insiste-t-il.

"Largement le temps pour terminer la compétition"

Car pour Lucien D'Onofrio, ce sont Bruges, Charleroi et La Gantoise, motivés notamment par les apports financiers (les trois clubs se partageraient "un gain de 60 à 100 millions d'euros", estime-t-il) des qualifications européennes, qui poussent dans cette direction.

Mais le Great Old n'abandonne pas: "On a encore largement le temps" de terminer la compétition, complète le Directeur Sportif anversois, déterminé à plaider cette cause lors de la prochaine Assemblée Générale de la Pro League.