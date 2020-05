Hugo Lloris: "Ce serait cruel pour Liverpool"

Hugo Lloris est comme tout le monde: en confinement. Le gardien des Bleus voudrait cependant terminer la saison, même sans supporter.

La Premier League est à l'arrêt, le titre est en suspens, Liverpool dans l'attente et les supporters en manque de leur championnat favori. Hugo Lloris, le gardien de Tottenham, s'ets livré sur ses envies pour les prochaines semaines.

"Nous sommes dans une situation où tout le monde a envie de finir et d'avoir le verdict du terrain. Ce serait terrible que tout s'arrête comme ça à neuf-dix journées de la fin en Premier League. Ce serait aussi cruel pour Liverpool avec l'avance qu'ils ont... Ils sont quasiment champions. Comme pour tout le monde, il y aurait un goût d'inachevé. En plus, on arrive dans la période la plus excitante, le plus beau moment de la saison. Personne n'a envie que ça se finisse comme ça", a expliqué Lloris dans L'Equipe.

Le champion du monde exprime son envie de joueur, même sans supporter et ce même ci ce ne sera pas le football qu'il aime:"Ce sera bizarre partout où ça arrivera ! Le football n'est pas un sport de huis clos. Sans spectateurs, ce n'est pas la même discipline. Ce n'est pas comme ça que je vois le foot. On est là pour rassembler, partager nos émotions. On veut tous des stades pleins, avec de l'ambiance, des fans, de la couleur et des chants. Mais là, il faut bien prendre le contexte en considération. Il y a des enjeux majeurs et économiques qu'il convient de comprendre au niveau des clubs et des fédérations. Tout le monde doit trouver le bon compromis entre la santé qui passe au-dessus de tout et la nécessité de finir cette saison."