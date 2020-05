La Premier League diffusée ... via Youtube ?

En cas de reprise de la Premier League, la compétition pourrait être diffusée sur les plate-formes de streaming de Youtube et Amazon afin d'offrir un maximum de rencontres au public.

Il reste 92 rencontres à disputer en Premier League et s'il paraît peu probable que toutes soient jouées, c'est bel et bien l'objectif outre-Manche. Et si le "Project Restart" est encore loin d'être mis en place et même loin d'être soutenu par tous, le Times révèle ce mardi un projet en cas de reprise : diffuser les rencontres via les canaux de Youtube et Amazon (partenaire de la Premier League).

Les chaînes Youtube des diffuseurs de la PL, Skysports et BT Sports, pourraient ainsi offrir des rencontres au public n'ayant pas d'abonnement télévisuel. Une diffusion en clair de quelques rencontres serait-elle à prévoir ? Visiblement, les autorités planchent dessus ... mais tout ceci est évidemment soumis à une éventuelle reprise.