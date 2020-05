Contrairement au Standard, Anderlecht propose de courtes vacances à ses joueurs

Les Mauves étaient parmi les premiers à pouvoir se rendre de nouveau dans leur centre d'entraînement. Ils continueront de s'entraîner jusqu'à la fin du mois de mai.

La décision du Conseil National de Sécurité a permis - enfin - de voir plus claire. Cette saison-ci est terminée et les clubs peuvent d'ores et déjà préparer la suivante. C'est d'autant plus vrai pour le Standard, qui a reçu la confirmation d'obtention de sa licence professionnelle. Les Rouches viennent également de se séparer de Luis Pedro Cavanda. Enfin, la direction liégeoise a décidé d'obliger ses joueurs à s'entraîner jusqu'au 9 mai, annonce Het Nieuwsblad. Ensuite, les Rouches seront en congé jusqu'au 15 juin. Ils auront donc exceptionnellement droit à 5 semaines de vacances.

A Neerpede, la durée sera beaucoup plus courte. Les Bruxellois continueront de s'entraîner jusque fin mai. Et ils reprendront également le chemin des entraînements le 15 juin.