Un mercato mineur en Pro League? "Il faut être réaliste"

Des mouvements limités cet été en Belgique? C'est l'avis du président courtraisien.

Interrogé sur le prochain mercato par Het Laatste Nieuws, Joseph Allijns ne s’attend pas à de grands mouvements l'été prochain, en Pro League. "Il y a peu de clubs belges avec des réserves. Nous devons être réalistes", commence-t-il.

D’autant que parmi les 24 clubs professionnels, nombreux sont déjà dans le rouge: "Quand on voit que sept clubs n’ont pas pu obtenir leur licence du premier coup et doivent trouver des astuces pour l’obtenir... Et la saison prochaine, il y aura encore moins de revenus, donc ça risque d’être encore plus difficile et on pourrait avoir plus de clubs encore en difficulté", ajoute encore le président du KVK.