Kyle Walker, accusé d'avoir (encore) bravé le confinement, se dit victime de "harcèlement"

Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker, avait été pointé du doigt pour avoir bravé le confinement et organisé une fête avec, affirmait la presse anglaise, des call-girls. À nouveau accusé, il a réagi.

Kyle Walker (29 ans) avait été pointé du doigt par la presse début avril pour avoir organisé une fête avec un ami et des call-girls ; l'international anglais avait présenté ses excuses, mais aurait récidivé, bravant cette fois le confinement pour rendre visite à de la famille. Walker a publié un communiqué évoquant cet événement et affirmant être victime de harcèlement de la part de la presse anglaise.

"Je suis récemment passé par l'une des périodes les plus difficiles de ma vie et j'en assume l'entière responsabilité. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être harcelé. Cela ne m'affecte plus seulement moi, mais également la santé de ma famille et de mes jeunes enfants", déclare Kyle Walker. "En ce qui concerne ce mercredi, je me suis rendu à Sheffield pour donner à ma soeur une carte d'anniversaire et un cadeau, mais aussi pour parler à l'une des rares personnes en qui j'ai confiance. Elle m'a serré dans ses bras pour me rappeler à quel point elle tient à moi. Qu'étais-je censé faire ? La repousser ?", s'interroge le Citizen. Walker est ensuite allé rendre visite à ses parents. "Qu'ont fait mes parents et ma soeur pour voir leur vie privée bafouée par des photographes qui envahissent leur maison ?".