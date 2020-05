"Beaucoup veulent enterrer l'Excel, mais Mouscron a prouvé qu'il avait sa place en D1A"

Comme beaucoup de joueurs qui ont fréquenté le Futurosport et joué avec l'équipe fanion de l'Excel Mouscron, Corentin Koçur espère que la décision de la Commission Belge d'Arbitrage du Sport sera favorable à son ancien club.

Parti de l'Excel il y a presque trois ans, Corentin Koçur suit toujours avec attention l'actualité de son ancien club. Et il espère évidemment que le verdict de la CBAS sera favorable. "Mon cœur est toujours mouscronnois et je croise les doigts pour l'Excel", nous confie l'ancien Hurlu, parti à Folah Esch il y a trois ans, et désormais libre et en quête d'un nouveau challenge.

Mouscron mérite pleinement sa place en Pro League.

Toujours attentif à l'évolution des Hurlus, Corentin Koçur insiste: "Ça fait plusieurs années que beaucoup essayent d'enterrer le club, mais, sur le terrain, l'Excel Mouscron a démontré qu'il avait pleinement sa place parmi l'élite du football belge. Ce serait vraiment regrettable que l'extra-sportif vienne menacer l'avenir du club."

D'autant plus au vu des résultats engrangés par les Hurlus au cours des deux dernières saisons. Quasiment condamné après six journées la saison dernière, l'Excel s'était imposé comme une des meilleures équipes du championnat sous les ordres de Bernd Storck. Et, avec son successeur, Bernd Hollerbach, le club hennuyer a flirté avec le top 6 durant une grande partie de l'exercice 2019-2020.

Je serais le premier à proposer mes services.

Des résultats révélateurs. "Je me souviens de la saison du retour en Pro League (2014-2015, Mouscron avait terminé la phase classique à la dixième place, comme l'an dernier et cette année), qui avait été plutôt bonne, mais c'est clair que les résultats des deux dernières saisons montrent que tout se mettait en place au sein du club et que la dynamique était positive..."

Raisons de plus, donc, pour croiser les doigts pour l'Excel. Mais Corentin Koçur l'affirme, si son ancien club devait être pénalisé, il n'hésiterait pas: "J'espère de tout cœur que l'Excel obtiendra sa licence, mais, si ça ne devait pas être le cas et que Mouscron était relégué en D1 Amateurs, je serais le premier à proposer mes services", conclut le médian de 24 ans qui avait disputé une dixaine de rencontres en Pro League avec les Hurlus entre 2014 et 2016.