Sébastien Dewaest clame son amour pour un club de Ligue 1

Sébastien Dewaest a des rêves et si un de ses rêves s'est réalisé, il a dans un coin de sa tête un club qui a déjà remporté la Ligue des Champions.

Sébastien Dewaest a jusqu'ici progressé tout au long de sa carrière. Le défenseur central a fait ses armes à Charleroi avant de rejoindre le Racing Genk. Devenu Capitaine, il a réalisé un de ses plus grands rêves: "Devenir champion deBElgique c'était mon rêve", avait-il déclaré à l'époque au micro de Proximus 11. "Je le fais en tant que capitaine et c'est encore plus beau. Maintenant je vais pouvoir jouer la Ligue des Champions".

Deux rêves pour le prix d'un, mais dans un coin de sa tête le capitaine de Genk a un club qui le fait rêver: l'Olympique de Marseille.

Dans une interview Instagram pour RTL Sport, le défenseur affirme être supporter du club depuis tout petit. "J’ai entre 30 et 40 maillots de l’OM, même ceux des années 90 ! J’ai acheté une maquette du Stade Vélodrome, je l’ai reçue ce matin ! Je suis fan de ce club depuis que je suis tout petit. Je regardais les matchs à la TV à l'époque sur Canal+ et ce sont les supporters qui m’ont fait aimer le foot et l’OM ".

De là à voir Dewaest prendre la succession de Michel De Wolf et de Daniel Van Buyten dans la liste des défenseurs belges ayant porté le maillot des Phocéens, il y a un pas à ne pas franchir.