Critiquée pour la licence accordée à Mouscron, la CBAS réagit: "Des réactions surprenantes"

Réactions de l'Union Belge, commentaires à tout-va dans les médias: la CBAS, et plus globalement la procédure d'attribution des licences, en ont pris pour leur grade ces derniers jours et la Cour Belge d'Arbtirage du Sport s'en étonne.

Pour la cinquième fois, l'Excel Mouscron a obtenu gain de cause et donc sa licence devant la CBAS et le sujet fait réagir le monde du foot belge depuis vendredi. Des réactions que ne comprend pas le président de la CBAS, Cyriel Coomans, qui s'exprime dans un communiqué "étant donné que personne en dehors des arbitres n’a connaissance de la motivation de la sentence arbitrale." Certains médias ont avancé le manque d'expérience des arbitres? La CBAS répond: "Contrairement à certaines affirmations, les trois arbitres désignés par les parties dans ce dossier ont régulièrement été désignés comme arbitres et possèdent une large expérience, tant dans leurs activités professionnelles qu’en tant qu’arbitres."