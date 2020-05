Un international ukrainien suspendu un an pour dopage

L'attaquant international ukrainien du Dynamo Kiev Artem Besedin a été suspendu pour un an par l'UEFA après avoir été contrôlé positif à un test antidopage.

Artem Besedin (24 ans) avait été contrôlé positif au Fonturacetam le 28 novembre dernier après une rencontre d'Europa League entre Malmö et le Dynamo Kiev. L'attaquant ukrainien n'a pas fait appel de la sanction de l'UEFA et sera donc suspendu un an, jusqu'au 19 décembre 2020.

Besedin compte 13 sélections (2 buts) avec l'Ukraine et aurait probablement fait partie de la sélection participant à l'Euro 2020. Il réalisait jusqu'à la suspension du championnat ukrainien une excellente saison avec le Dynamo Kiev (13 matchs, 8 buts). Son retour fin 2020 signifie que l'attaquant pourrait participer à l'Euro 2021 ; un heureux hasard ...