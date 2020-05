Le TP Mazembe déclaré champion après l'arrêt du championnat en RDC

La République Démocratique du Congo a décidé d'arrêter définitivement ses championnats et a déclaré le TP Mazembe champion.

La Fédération Congolaise de football a décidé ce mercredi l'arrêt définitif des championnats en RDC et confirmé que le titre était officiellement attribué au TP Mazembe, a annoncé le club sur son site officiel. Le TP était premier avec 53 points, 11 de plus que l'AS Vita Club (42 points), et reconduit ainsi son titre. Les Corbeaux sont sacrés pour la 18e fois de leur histoire.