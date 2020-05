Champion, Bruges va organiser une grande fête virtuelle

En raison de la crise du coronavirus, le Club Bruges ne peut pas fêter son 16e titre de champion de Belgique de football avec ses supporters. Mais pour compenser cette absence, les Blauw en Zwart organiseront ce dimanche un spectacle virtuel.

Il commencera à 17h30 et pourra être suivi sur Facebook et YouTube. Le Club donne quelques d’informations sur son site internet.

Time to celebrate! 🥳 Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! 🤩 #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW

Ruud Vormer, capitaine des Gazelles, a lui aussi tenu à prendre la parole pour fêter cet évènement assez particulier.

This is your captain speaking! 💙🖤 #KAMP16EN pic.twitter.com/kH2DiyoNoS