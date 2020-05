Le calendrier de la saison prochaine dévoilé plus tôt que prévu : avec des astérisques et de nombreuses complications

La Pro League a fixé le sort de cette saison. Elle peut désormais travailler sur la programmation de la suivante.

De nombreuses inconnues persistent : la reprise des compétitions européennes, le nom du montant ou les résultats des éventuels recours juridiques. Mais Nils Van Brantegem de la Commission des licences se veut positif. Il détaille pour le journal Le Soir de ce lundi matin : "Tout sera plus clair le 27 mai, quand l’UEFA aura fixé les dates européennes. Mon but est de présenter les calendriers de la saison prochaine au plus tard le 20 juin, soit plus tôt que la saison dernière où c’était le 1er juillet. Nous avions sorti alors un calendrier avec des astérisques à côté des noms de Malines et Waasland-Beveren en D1A, et de Roulers et du Beerschot en D1B, parce que la CBAS devait encore trancher les litiges. Ce sera pareil ici, potentiellement, pour le Beerschot, OHL et Westerlo, en fonction de la situation du barrage retour".

La Pro League prendra également en compte le problème des matchs à huis clos : "Chaque club va devoir me remettre trois noms d’adversaires qu’il ne souhaite pas recevoir à huis clos en août et deux de ces trois noms seront retenus. Certains voudront éviter des derbies à huis clos et, bien sûr, personne n’a envie d’accueillir un membre du G5 sans public. Mais il faudra bien que ces clubs-là jouent quelque part" précise Van Brantegem.