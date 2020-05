Teddy Sheringham se paie Pogba: "Manchester doit le vendre pour progresser"

Paul Pogba en a pris pour son grade. L'assassin? Teddy Sheringham, qui semble en avoir marre de l'attitude du Champion du Monde.

Teddy Sheringham a tout gagné avec Manchester United, club dont il a aussi porté le brassard de capitaine derrière l'emblématique Roy Keane. L'ancien international anglais compare d'ailleur l'Irlandais et le Français et selon lui il n'y a pas photo.

"On a beaucoup parlé de Pogba. Quand vous parlez des meilleurs joueurs et capitaines, quand les choses n’allaient pas bien à notre époque, Roy Keane a remis les choses en ordre. Il faisait avancer notre équipe, il creusait profondément et s’assurait que nous avions notre mot à dire dans chaque match que nous jouions, grâce à son désir "explique l’ancien joueur sur Sky Sports.

Pour Teddy Sheringham, Paul Pogba n’a pas l’attitude qu’il faudrait pour un joueur de Manchester United : "Quand vous regardez Pogba, oui, c’est peut-être un garçon talentueux, mais a-t-il la même mentalité, creuse-t-il vraiment profondément et sort-il Manchester United de la boue quand les choses se compliquent ? Pour moi, la réponse est non, il dégage une mauvaise ambiance en tant que joueur de Manchester United. Oui, c’est bien d’être arrogant au bon moment, Dwight Yorke avait cela aussi, un grand sourire sur le visage. Mais Yorke avait le désir de faire les bonnes choses au bon moment, il faut l’avoir, et je ne pense pas que Paul Pogba vous donne cela. Il faudrait qu’il parte pour que vous puissiez faire venir quelqu’un avec la bonne mentalité et le désir de chasser Manchester United de la position dans laquelle il se trouve ", a-t-il conclu.