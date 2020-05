Pienaar raconte Zlatan: "Il me donnait des coups de pied sans la moindre raison"

Partager le quotidien de Zlatan Ibrahimovic n'est pas toujours chose aisée, comme le témoigne le Sud-africain Steven Pienaar.

Arrivé à l'Ajax en juillet 2001, Steven Pienaar a cotoyé à Amsterdam le géant suédois Zlatan Ibrahimovic. On le sait, l'attaquand a un caractère bien trempé et il lui arrive parfois d'avoir des réactions totalement incompréhensibles.

Il se livre dans The Athletic à propos des facéties de Zlatan: "Parfois, je ne sais pas vraiment pourquoi, il me donnait des coups de pied», explique-t-il tout d'abord. "J'ai partagé la chambre avec lui et Van der Vaart plusieurs fois. Le lit de Zlatan et le mien étaient rapprochés et avec peu d'espace entre les deux. Parfois, sans raison, il commençait à me donner des coups de pied. Je ne sais pas pourquoi."

Le joueur passé par Dortmund, Everton, Tottenham ou encore Sunderland raconte ensuite une anecdote lors d'un rassemblement de l'Ajax. Un incendie s'est déclaré sous la fenêtre de la pièce où ils étaient tous les deux. "À 1 heure du matin, le médecin nous a réveillés en nous disant qu'un bus était en feu, explique-t-il. J'ai attrapé ma valise et j'ai couru hors de la pièce, mais Zlatan m'a arrêté et m'a dit: 'Ne pars pas, tu dois aussi porter ma valise".