Le Standard de Liège aurait pris contact avec l'un de ses anciens attaquants

Le matricule 16 s'active en coulisses pour préparer la saison prochaine. Et c'est un ancien de la maison qui serait dans le viseur des Rouches.

Le Standard de Liège aurait activé la piste menant à Hugo Cuypers, comme le révèlent la DH. L'attaquant âgé de 23 ans avait été lancé lors des PO2 en 2016 avant de rejoindre Seraing en prêt puis de s'envoler vers la Grèce et Ergotelis. En D2 grecque, l'attaquant n'a pas arrêté d'empiler les buts avec 22 réalisations et trois assists en 30 rencontres. Des prestations qui ont poussé l’Olympiakos à s'attacher ses services l’été dernier avant de le prêter dans la foulée à l’AC Ajaccio en Ligue 2 où il a marqué cinq buts et délivré autant d’assists cette saison.

De retour au club du Pirée où il est encore sous contrat jusqu’en 2023, Cuypers pourrait finalement faire son retour en Pro League. Le cador grec demanderait 1,5 million d'euros pour son attaquant belge. Une somme qui ne devrait pas effrayer les Rouches.