Thomas Müller, écarté de la sélection allemande, "ne doit pas espérer un retour"

La décision de Joachim Low d'écarter plusieurs cadres de la sélection allemande après le Mondial 2018, pour privilégier la jeunesse, est apparemment irrévocable.

Alors que début 2019, Joachim Low décidait de ne plus sélectionner quelques vétérans de la sélection allemande, Thomas Müller espérait pouvoir retrouver la Mannschaft à la suite de sa superbe saison. "Je suis très content pour lui, mais Joachim a pris une décision claire. Les joueurs qui ont convaincu lors des dernières sélections garderont la confiance du sélectionneur", a déclaré Oliver Bierhoff, directeur technique de la fédération allemande, dans Kicker.

En plus de Müller, champion du monde 2014, Löw a décidé de se priver de Jérôme Boateng et Mats Hummels. Cette saison, l'attaquant du Bayern compte pourtant 7 buts et 18 passes décisives ; insuffisant, donc, pour faire changer d'avis le sélectionneur de l'Allemagne.