🎥 Un tunnel désinfectant pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les stades

Le stade Bloomfield à Tel Aviv teste une innovation qui pourrait se retrouver dans les stades du monde entier. Il s'agit d'un tunnel de désinfection dans lequel on reçoit un nuage d'eau électrolysée, une eau aux propriétés désinfectantes bien connues déjà utilisée par l'industrie. Ce nuage désinfectant est ainsi pulvérisé sur le passage des joueurs, du staff et des médias.

Happening now: @TelAviv Mayor @Ron_Huldai tests a sanitation tunnel developed by RD Pack that sprays the environmentally-friendly disinfectant based on tap water developed at Bar-Ilan. The tunnel is now being piloted at Bloomfield Stadium to promote hygiene at public venues 💧💧 pic.twitter.com/psdxNYmbET