L'étonnant projet de carrière d'Antoine Griezmann: "Je veux vraiment y jouer"

S'il veut d'abord soulever des trophées avec le Barça, Antoine Griezmann a aussi envie de découvrir un championnat en particulier avant la fin de sa carrière.

Arrivé en Catalogne la saison dernière, le Français rêve d'aborrd de connaître la gloire avec les Blaugrana. "Je veux gagner la Liga et la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, c'est un rêve et aussi mon objectif", explique celui qui a disputé une finale de C1 avec l'Atletico, mais qui ne l'a encore jamais remportée et qui n'a pas encore, non plus, été sacré champion d'Espagne.

Et après? Antoine Griezmann a une petite idée de ce qui pourrait l'attendre en fin de carrière. "Je veux terminer ma carrière en MLS. Je ne sais pas dans quelle équipe, mais je veux jouer aux Etats-Unis et me battre pour le titre", explique le champion du monde au LA Times.