Réaliste ou peu ambitieux, le nouveau Président exécutif du KVO ? "Notre seul objectif sera le maintien"

Le jeune Président exécutif d'Ostende, le français Gauthier Ganaye, s'est livré à la presse néerlandophone.

Dans un entretien accordé à VTM Nieuws, l'homme d'affaires de 31 ans s'est montré très réaliste sur la situation de son club. Il faut dire qu'il devra faire avec de nombreux inconvénients : "Une tâche énorme nous attend dans un délai très court".

Et Ganaye de donner plus de précisions : "Nous n'avons que onze joueurs sous contrat pour la saison prochaine. Nous devons constituer quasiment une équipe entière. Je serais donc fou si j'exprimais de grandes ambitions dès le début de ma prise de fonctions. Pour la saison prochaine, le seul objectif sera d'assurer le maintien le plus tôt possible".