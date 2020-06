Une statue de ... Toby Alderweireld au lieu de Leopold II à Ekeren ?

À Ekeren, près d'Anvers, une statue du Roi Léopold II a été vandalisée. Une pétition circule pour la remplacer par ... Toby Alderweireld.

Toby Alderweireld va-t-il effectuer le remplacement le plus étrange de sa carrière ? Le défenseur central de Tottenham pourrait en tout cas se retrouver en lieu et place ... du Roi Léopold II à Ekeren. Le controversé souverain a en effet été temporairement retirée de son socle après des actes de vandalisme et pourrait ne pas être replacée, sa présence étant très critiquée dans le cadre des manifestations Black Lives Matter.

Et si le second roi des Belges venait à ne pas retrouver sa place, occupée depuis 1873, une pétition a été lancée pour la remplacer par ... Toby Alderweireld. Le natif de Wilrijk, autre petite commune d'Anvers, est "un vrai héros local", déclare la pétition, et donc un candidat logique. À peine lancée, elle compte près de 100 signatures et cela ne devrait pas s'arrêter là !