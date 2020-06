Ivan Leko veut proposer un autre football, "mais garder l'identité de l'Antwerp"

Quel style de jeu pour l'Antwerp d'Ivan Leko? Le football sera différent de celui proposé par Laszlo Bölöni, mais le Croate veut garder les principes qui font le Great Old.

Si les principes d'Ivan Leko devraient s'écarter de ceux de Laszlo Bölöni, le nouveau coach de l'Antwerp n'a pas l'intention de dénaturer le football du matricule 1. "je veux respecter le caractère, la tradition et les émotions de ce club", insiste-t-il dans les colonnes du Laatste Nieuws.

Une nécessité pour Ivan Leko qui prend un exemple pour illustrer son propos. ""Tu ne peux pas jouer le football du Barça si tu es le Real. Si tu commences à faire 25 passes latérales à Bernabeu, le stade va vite siffler. (...) Je suis ici pour proposer un football que j'aime, mais avec l'identité de l'Antwerp."

Un beau football qui s'accompagnera aussi de grandes ambitions, dans un club qui s'est installé en deux ans dans le top du football belge. "Personne ne m'a demandé d'être champion. Mais personne ne doit m'imposer des ambitions non plus, parce que je place moi-même la barre très haut. Tout comme le club: l'Antwerp vise de grands succès." Le ton est donné: Ivan Leko et le matricule 1 voient grand!