Nacer Chadli, une question d'honneur pour Anderlecht ?

Le RSCA n'a pas abandonné l'idée de conserver Nacer Chadli, même si le dossier risque d'être l'un des plus compliqué de l'été.

On le sait : Nacer Chadli (30 ans) a l'Euro 2020 en ligne de mire et dans cette optique, il veut jouer et rester dans le viseur du sélectionneur. D'où l'envie claire du Diable Rouge de rester en Belgique, où il est bien trop fort pour le championnat mais brille chaque week-end, et surtout pas de retourner risquer le banc d'un grand club ou s'enterrer pour un salaire en or dans un pays exotique. D'où les rumeurs d'un départ ... vers l'Antwerp ou le FC Bruges.

Il est évident qu'un tel transfert ferait beaucoup de mal à Anderlecht, notamment du côté des supporters qui ont déjà adopté Chadli, qui le leur a bien a rendu (8 buts et 5 assists). Autrement dit : le RSCA va faire tout ce qui est raisonnablement faisable pour conserver son Diable Rouge, et peut-être même un peu plus. Nacer Chadli est l'une des priorités de l'été.

De l'expérience, un transfert prestigieux et un joueur de classe

Chadli, amené par Vincent Kompany au Lotto Park, ne sera pas difficile à convaincre. Monaco demande 8 millions d'euros et un nouveau prêt est impossible (il signifierait que le Belge quitterait le Rocher gratuitement dans un an), mais le club principautaire peut baisser son prix.

Le problème est que le Club de Bruges, il l'a prouvé l'année passée avec Simon Mignolet, peut se permettre un tel montant, d'autant plus après avoir à nouveau décroché la timbale de la Ligue des Champions. C'est donc une question d'honneur pour Anderlecht : un an après s'être fait rouler (pour un mieux, heureusement pour la direction mauve) dans l'affaire Diagne, le club veut prouver qu'il est toujours capable de gros coups. Le nouveau management du club va y travailler ...