Le RSC Anderlecht se renforce avec un "High performance director"

Damian Roden a annoncé ce lundi soir via Twitter qu'il rejoignait le RSC Anderlecht à l'invitation de Vincent Kompany, qu'il a cotoyé à Manchester City. Son rôle : "Director of performance", soit veiller à optimiser les performances des joueurs du noyau. Avec des résultats parfois impressionnants : grâce à son travail, le taux de blessures a notamment drastiquement diminué à Stoke City, qui sera élu "Équipe la plus fit de Premier League" en 2013-2014.

Durant sa carrière, Roden a donc travaillé à Manchester City (2008-2010), QPR (2012-2013) et Stoke City (2013-2018) avant de mettre le cap sur la MLS et les Seattle Sounders (2018-2019). Le Gallois était récemment revenu en Angleterre en tant que consultant indépendant. Il vient donc renforcer le staff de Frank Vercauteren, même si son rôle sera surtout physique et médical.

Privileged to be joining @rscanderlecht and attempt to help restore this historic club to its former glory years...huge thank you to @VincentKompany for the invitation, I look forward to working with you again! The ultimate aim...Champions League🏆#togetherweareinvincible pic.twitter.com/3vUAmuggc9