🎥 Cyriel Dessers a bien grandi

Passé par notre championnat il y a quatre saisons, Cyril Dessers s'est fait les dents aux Pays-Bas et cherche à passer un nouveau palier en Belgique. Et surtout s'imposer avec les Aigles du Nigéria.

Cyriel Dessers va donc revenir en Belgique et tenter de faire parler la poudre au Racing Genk. L'attaquant, qui a disputé ses premières rencontres en Belgique sous le maillot d'OHL, avait ensuite rejoint le Lokeren de Peter Maes, espérant y faire son trou.

Mais malheureusement, le jeune Cyriel est encore un peu tendre et ne parvient pas à s'imposer. 7 buts en 40 rencontres, c'est trop peu, surtout que son temps de jeu est famélique au Daknam.

Sa bouée de sauvetage va venir des Pays-Bas et du NAC Breda. Chez les Jaunes et Noirs, il explose avec 28 buts en 40 rencontres. Sa vitesse et sa capacité à encaisser les duels l'aident à obtenir un transfert à Utrecht.

Il continue sa marche en avant, en étant surtout assez régulier. Il empile les buts dans une équipe en difficulté sportive et financière. Son club a besoin d'argent et sa carrière se poursuit à Heracles. Le jeune Nigérian termine la saison de Eredivisie en étant le meilleur buteur du championnat.

Le voilà donc de retour en Pro League, avec de l'expérience et un certain statut. Il semble prêt à mener l'attaque des Limbourgeois et tenter de ramener le titre à la Luminus Arena. Lui qui a choisi de représenter le Nigéria, et qui rêve de former un duo d'attaque avec Victor Osimhen sait que tout le monde l'attend au tournant.