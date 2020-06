L'UEFA confirme les dates de la Nations League, retour aux affaires des Diables Rouges le 5 septembre

C'est quasiment un an qui se sera écoulé sans rassemblement des Diables Rouges...

On y est. Après quatre championnats majeurs du Vieux Continent, après la Ligue des Champions et l'Europa League, ce sont les équipes nationales qui reprendront du service début septembre. L'UEFA a confirmé ce vendredi les dates de la Nations League, qui débutera le jeudi 3 septembre, avec, notamment, un premier choc entre l'Allemagne et l'Espagne.

Les Diables Rouges devront eux patienter deux jours de plus: ils entameront la compétition par un déplacement au Danemark, le 5 septembre. Leur première rencontre à domicile est prévue trois jours plus tard, contre l'Islande. Viendront ensuite des voyages en Angleterre (le 11 octobre) et en Islande (le 14). Avant de terminer ce premier tour en Belgique contre l'Angleterre (le 15 novembre) et le Danemark (le 18).