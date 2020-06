L'avis de Christophe Galtier sur le rachat de l'Excel Mouscron

La future collaboration entre les deux clubs ne peut être que bénéfique pour le coach du LOSC.

Si on attend toujours une officialisation, le rachat de l'Excel Mouscron par le LOSC ne fait désormais plus aucun doute. Et Christophe Galtier, coach de Lille, s'en réjouit. "C'est une très bonne idée", a-t-il estimé vendredi en conférence de presse.

"Il y a la proximité, c'est pratique, mais le fait d'avoir une autre équipe dans un championnat professionnel de première division va permettre de faire éclore nos plus jeunes talents plus vite", ajoute-t-il.

Pour Christophe Galtier, la Pro League sera le passage idéal pour les jeunes joueurs du centre de formation lillois. "Il y a un écart entre les matchs de championnat et les matchs de national 2. Voir nos jeunes s'entraîner avec un noyau professionnel et jouer en première division, ça ne peut être que bénéfique pour eux et pour le club."