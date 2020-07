Gaëtan Englebert évoque les profils recherchés par le FC Liège

Avant la séance de reprise dispensée par Drazen Brncic et son staff, les dirigeants des Sang et Marine ont tenu leur conférence de presse de rentrée ce mercredi.

Le président du FC Liège a tenu à rassurer les supporters du matricule 4, mais a aussi évoqué les ambitions du club pour la saison à venir (à lire ICI). Gaëtan Englebert, le directeur sportif du club est lui revenu sur les nouvelles recrues et les postes ciblés par le matricule 4.

"La fin de saison a été compliquée et je suis déçu du nombre de points glanés, du classement final et de la manière dont certains matchs se sont déroulés. il manquait parfois cette envie de gagner", explique l'ancien Diable Rouge. "Les joueurs ciblés doivent avoir cette mentalité propre au club : se battre de la première à la dernière minute. Et ne pas se contenter d'être juste content d'être à Liège. Nos joueurs doivent se rendre compte de la chance qu'ils ont d'évoluer devant un tel public à domicile et ainsi montrer un autre visage. De même à l'extérieur au vu des nomnbreux fans qui viennent nous encourager", a souligné l'ancien milieu de terrain.

Après avoir enregistré les arrivées de Jordan Kerstenne, Nathan Rôdes, Elisha Temou, Nick Efekia, Melvin Renquin, Joseph Akono, Halil Köse, le retour de prêt de Lucas Alfieri et le prêt de Natanaël Frenoy, le FC Liège a ciblé les prochaines recrues. “Il nous manque encore 3 voire 4 profils", poursuit Gaëtan Englebert. "Un back droit expérimenté et leader, un ailier gauche et un attaquant dans le style de Bangoura, ansi le coach aurait alors une bonne base de travail", a conclu le directeur sportif du FC Liège.