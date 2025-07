"On a voulu faire croire des choses fausses" : Will Still s'explique sans détour après son départ surprise du RC Lens

Stupeur dans l'Artois après le dernier match de la saison dernière, remporté 4-0 contre l'AS Monaco : Will Still annonce son départ immédiat du club. Deux mois plus tard, il est revenu sur cet épisode qui a beaucoup fait parler chez nos voisins français.

Arrivé du Stade de Reims, Will Still n'aura passé qu'une saison au RC Lens. L'objectif d'une qualification européenne n'a pas été rempli avec une huitième place finale, mais le jeune coach de 32 ans a dû composer avec les moyens du bord dans une situation délicate.

Quelques jours seulement après son départ "pour raisons personnelles" de Bollaert, Will Still a été annoncé du côté de Southampton, relégué en Championship. Une nouvelle qui a surpris par sa rapidité et qui a suscité de nombreuses critiques en France.

Deux mois après les faits, Will Still est revenu sur cet épisode dans La Voix du Nord, le quotidien régional du nord de la France. "J'ai lu beaucoup de choses, de la part de beaucoup de personnes, qui n'ont pas toujours été très justes", lance-t-il d'abord.

Will Still règle ses comptes : il n'avait pas trouvé Southampton avant de quitter Lens

"J'ai fait le travail qu'on attendait de moi dans des conditions particulières et parfois compliquées sur le plan personnel. J'ai retrouvé un club dans la semaine qui a suivi, même si on préfère croire que j'avais trouvé ce poste avant de partir. J'ai bien quitté Lens pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles."

Cité en Angleterre alors qu'il était encore entraîneur en Ligue 1, Will Still insiste : son arrivée à Southampton n'était pas prévue avant son départ. "Je sais qu'on a tendance à faire croire le contraire, mais j'ai toujours été honnête et droit avec tout le monde. J'avais dit, en arrivant en Angleterre, que je ne voulais pas signer n'importe où et avec n'importe qui, ce que j'ai pourtant entendu aussi. On veut faire croire des choses fausses, mais j'ai vécu une superbe année à Lens."

Pour rappel, Will Still avait déjà évoqué un retour en Angleterre pour se rapprocher de sa compagne, la présentatrice de télévision britannique Emma Saunders, hospitalisée en début d'année pour une encéphalite et actuellement en lutte contre un cancer de la thyroïde.