Michel-Ange Balikwisha vers un départ de l'Antwerp ? Son agent se livre sur l'état des négociations

Remis d'une blessure importante subie la saison dernière, Michel-Ange Balikwisha reste dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Celtic. Mais les Écossais vont devoir accélérer s'ils veulent le recruter.

L'Antwerp a officialisé, avec Thibo Somers, sa sixième recrue de l'été. Le club anversois a connu autant de départs, mais seul l'un d'eux a rapporté une petite indemnité : celui de Tjaronn Chery, vendu à Nimègue contre 500 000 €.

Le Great Old, qui n'exclut pas de recruter davantage, doit cependant d'abord vendre et espère récupérer plusieurs millions d'euros avant la fin du mercato. La vente de Senne Lammens pourrait aider ; celle de Mahamadou Doumbia permettrait de toucher le pactole. Mais un autre joueur est convoité depuis de longs mois : Michel-Ange Balikwisha.

Le Celtic suit toujours Balikwisha, mais ne bouge pas

Malgré une blessure importante subie la saison dernière, dont il est désormais remis, l'ancien ailier du Standard attire l'attention de plusieurs clubs, notamment en France, mais aussi celle du Celtic Glasgow, qui s'était déjà renseigné sur lui en janvier.

Le joueur de 24 ans n’a toutefois pas changé d’air, et on se demande s’il ne va finalement pas commencer la saison avec le matricule 1… peut-être même jusqu’en janvier. L’intérêt du Celtic existe toujours, et le média britannique Daily Record a interrogé Jibril Rekkab, agent de joueurs pour la société You First, qui gère Michel-Ange Balikwisha, pour en savoir plus à son sujet.

"Michel-Ange n’est pas opposé à un transfert au Celtic, mais le club doit encore franchir une étape. Il n’y a aucune négociation concrète pour le moment", a-t-il assuré. Le club de Glasgow va donc devoir passer à la vitesse supérieure.