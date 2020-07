Nany Dimata semble enfin prêt à reprendre sa place à Anderlechte retour

Un Nany Dimata très musclé a été vu hier à Neerpede. L'attaquant semble avoir enfin mis tous les problèmes derrière lui et est prêt à reprendre sa place de titulaire.

Absent des terrains depuis plus d'un an et demi en raison d'une blessure au genou, Nany Landry Dimata est en grande forme et semble prêt pour la saison à venir. D'ailleurs le joueur donne l'impression d'être plus musclé.

Lieven Maesschalck doit en être la raison. Pendant des mois, Dimata est allé rendre visite au meilleur physiothérapeute d'Anvers. "Sa motivation et son optimisme étaient énormes", a expliqué Maesschalck auprès de Het Nieuwsblad. "Pas à pas, il a construit sa condition. D'abord des exercices de renforcement musculaire pour son genou, puis le physique général."