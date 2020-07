Mehdi Bayat se délecte: "Fier que le déplacement à Bruges soit un top match"

Mehdi Bayat a pris la parole après avoir pris connaissance de la journée inaugurale de la prochaine saison de Pro League, et cet alléchant Club Bruges - Charleroi.

On le sait, Mehdi Bayat est un homme qui aime communiquer et qui a toujours sa propre vision des choses. Ce mercredi, en marge de la présentation du calendrier 2020-2021 de la Pro League, l'homme fort de Charleroi s'est exprimé à propos du déplacement inaugural des Zèbres chez le champion en titre.

"Ce sera un très beau match, c'est toujours un vrai plaisir de jouer à Bruges. Maintenant nous verrons le contexte du match. Est-ce que ce sera plus facile d'y aller avec ou sans public? On sait que le public de Bruges est exceptionnel et qu'il pousse son équipe."

Mehdi Bayat nous a dans la foulée sorti une envolée dont seul lui a le secret: "Est-ce que je préfère gagner sans supporter à Bruges ou perdre avec des supporters? Je dirais que je préfère perdre car cela voudra dire que nous aurons battu le coronavirus. Mais je suis content de voir que l'on présente cette rencontre comme étant un top match. Cela veut dire que Charleroi a bien grandi, et j'en suis fier".

Au programme du mois d'août des Zèbres, il y aura aussi la réception de Courtrai (le samedi 15/08 à 19h), le déplacement à l’Antwerp (le dimanche 23/08 à 13h30) et la réception de Malines (le vendredi 28/08 à 20h45).