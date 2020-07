La Fédération Wallonie-Bruxelles et le MR appellent à collaborer pour aider le sport

Ce jeudi, la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glotigny et le président du MR Georges-Louis Bouchez ont visité le Centre National de Tubize.

En compagnie d'Axel Lawarée, manager du Centre National, la ministre et le président du MR ont ainsi découvert les installations de Tubize, qui se préparent à faire peau neuve à un an presque jour pour jour de ce qui aurait dû être la finale de l'Euro 2020. "C'est un peu un symbole d'être là aujourd'hui, et espérons que dans un an, les Diables Rouges seront en finale", souriait Georges-Louis Bouchez, qui tenait également à rappeler l'importance de ce Centre : "C'est une grande réussite et un projet inclusif, qui comprend les Diables mais aussi les équipes handisports, les Flames, les jeunes".

Un rassemblement qui doit inclure, pointe-t-il, le football amateur, trop souvent délaissé. "Le football professionnel doit être la locomotive du football amateur", estime Bouchez, ce à quoi la Ministre des Sports Valérie Glotigny ajoute : "La Fédération Wallonie-Bruxelles travaille à la distribution d'un budget de 4 millions d'euros pour les clubs ayant été mis en péril par la crise sanitaire. Un plan de relance est également en cours d'élaboration". Le MR entend créer un groupe de travail transversal, réunissant les niveaux fédéral, régional et en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour réfléchir aux meilleurs moyens de soutenir les acteurs de terrain.