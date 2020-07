Nouvelle augmentation de capital pour l'Antwerp

L'Antwerp continue de démontrer ses ambitions : Paul Gheysens, président du club, a décidé d'augmenter le capital du Great Old.

Le projet de rénovation du Bosuil et de nouvelle tribune coûtent de l'argent à l'Antwerp, mais hors de question que ça se fasse au détriment des ambitions sportives, semble-t-il. Paul Gheysens, président de l'Antwerp, a en effet décidé d'injecter 5 millions d'euros supplémentaires dans le club, rapporte Het Laatste Nieuws.

Une troisième augmentation de capital en un an : en juillet 2019, Gheysens injectait 10,5 millions d'euros ; en janvier dernier, 5,6 millions. Plus de 20 millions d'euros, donc, au total ; un montant nécessaire, le club ayant été en déficit de 8,2 millions d'euros en 2018-2019. L'Antwerp grandit, et la rénovation du stade en est une preuve concrète ; il faudra maintenant que les résultats continuent de suivre.