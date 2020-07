Philippe Montanier juge les progrès du Standard : "Nous nous trouvons plus facilement dans le jeu"

Après un nul et une défaite contre OHL (1-1/0-1) le week-end dernier, le Standard de Liège a renoué avec la victoire ce samedi soir contre le KV Malines (4-0).

Le Standard de Liège monte tout doucement en puissance lors de cette préparation estivale. Après avoir vu sa série de deux victoires être stoppée samedi dernier, le matricule 16 a infligé une lourde défaite au KV Malines (4-0). "C'était intéressant, et c'est un peu mieux", confie Philippe Montanier à l'issue de la rencontre. "Le score est anecdotique car on ne sait pas où en est l'adversaire dans sa préparation. L'efficacité n'était pas là dans les centres et les tirs durant les 60 premières minutes, mais le jeu était plus fluide et les intentions étaient bonnes. De plus, nous avons été peu mis en difficulté défensivement. Nous nous trouvons plus facilement dans le jeu", souligne le coach des Rouches qui a de nouveau mis en place un 3-4-3.

"C'est bien d'avoir ce système qui est une solution intéressante. Un jeu d'appel qui libère beaucoup les latéraux et qui permet de presser haut. Le pressing est important, il faut que l'on ait cette flèche-là à notre arc pour pouvoir développer un football assez total. Puis c'est bénéfique pour nos jeunes qui peuvent ainsi cultiver une certaine polyvalence et s'habituer à une flexibilité tactique pour répondre à plusieurs situations de jeu et perturber ainsi l'adversaire", ajoute le technicien français.

Les Rouches vont désormais pouvoir se mesurer à des adversaires d'un autre calibre en cette fin de préparation. Avant d’affronter l'OGC Nice puis le Stade de Reims, le Standard va croiser le fer avec l'AS Monaco mercredi prochain au stade du Pairay à Seraing. "C’est le haut du panier et c'est tant mieux de jouer contre un adversaire de grande qualité. C’est dans la difficulté que nous allons nous construire", a conclu Philippe Montanier qui espère récupérer Bokadi, Boljevic, Carcela et Raskin qui souffrent de petits maux.