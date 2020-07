Coupe de Belgique : L'Antwerp estime que le Club de Bruges est le favori, c'est leur faute selon Philippe Clement

La finale de la Coupe de Belgique aura lieu le week-end prochain et beaucoup estiment que le champion de Belgique est le grand favori face à l'Antwerp.

L'Antwerp conforte le Club de Bruges dans le rôle de favori. Le matricule 1l a vu partir beaucoup de joueurs cet été avec Arslanagic, Bolat, Mirallas, Gano et Defour, entre autres, et n'est pas autorisé à aligner les nouveaux venus (Butez, Verstraete, Boya, De Pauw,...).

C'est leur faute selon Philippe Clement. "C'est quelque chose qu'ils ont choisi. C'était leur propre choix de ne pas garder ces joueurs ou de ne pas leur donner un nouveau contrat", lâche le coach des Blauw en Zwart dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Le fait que nous soyons les favoris ? Je connais très bien Ivan (Leko, ndlr). Nous avons joué ensemble et nous nous sommes déjà affrontés, tout ce qu'il veut, c'est gagner ce match. Et ils ont déjà prouvé qu'il y a encore assez de qualité à l'Antwerp. Ce sera une finale de Coupe très intense et de qualité. Avec deux équipes qui peuvent écrire l'histoire. Nous pouvons faire un troisième doublé dans notre histoire, l'Antwerp peut gagner un trophée pour la première fois depuis longtemps", a précisé Clement avant d'exprimer son inquiétude au sujet du coronavirus.

"Nous vivons dans la terreur. Certains des garçons ont travaillé une année entière pour cette finale. Mercredi, il y aura des tests et nous verrons ensuite. En tout cas, cela nous stresse et nous ne pouvons qu'espérer que cela ne nous arrivera pas. Au sein du complexe, nous nous en occupons très consciemment - nous encourageons les garçons à faire de même dans leur propre vie. Il y a des chances, bien sûr, que tôt ou tard, comme Lille, que nous soyons touchés par le virus. Espérons que cela n'arrivera pas à un mauvais moment", a conclu le coach des Gazelles.