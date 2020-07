Mesures durcies à Anvers, flou total sur les finales et le retour de la Pro League

La gouverneure de la Province d'Anvers a annoncé, lundi soir, après le conseil national de sécurité, des mesures sanitaires plus strictes pour sa province. Reste à voir de quelle manière ça impactera la reprise du football belge prévue samedi prochain.

Parmi les mesures annoncées par Cathy Berckx pour la province d'Anvers, il y a notamment l'interdiction de sports collectifs dans toute la province. Mais quel sera l'impact sur les clubs professionnels de la Province qui sont au nombre de quatre l'Antwerp, le Beerschot, Malines et Westerlo?

Ces mesures, annoncées pour quatre semaines, impacteront à coup sûr la Pro League, et notamment les matchs à domicile de l'Antwerp (contre Gand, le 9 août et Charleroi, le 23) et de Malines (contre Bruges le 16 août et Mouscron le 21).

Et pour la Coupe et la finale de D1B? Si le Beerschot et l'Antwerp ne sont pas autorisés à s'entraîner, ces deux rencontres seront-elles maintenues? La question est posée, mais personne n'a, pour le moment, la réponse.