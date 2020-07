Officiel: un jeune Genkois file au PSV

C'en est fini de l'aventure belge du jeune Ismaël Saibari. Né en Espagne, de nationalité marocaine, le jeune médian avait effectué une partie de ses classes à Anderlecht, avant d'arriver au Racing Genk il y a trois ans.

D'abord passé par les U18 dans le Limbourg, il avait intégré l'équipe réserve de Genk l'an dernier. Il évoluera désormais aux Pays-Bas: il a signé un contrat de trois ans avec le PSV, où il évoluera dans un premier temps avec l'effectif U21.

Geboren in 🇪🇸...

Ouders uit 🇲🇦...

Woonachtig in 🇧🇪...



Next step: 🇳🇱! Welkom bij PSV, Ismael!#PSVAcademy