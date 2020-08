Percy Tau va devoir reprendre sa progression pour s'imposer au RSCA

Percy Tau va donc rejoindre le RSC Anderlecht. Un joli coup, surprenant, de la part des Mauves qui attirent l'ancien meilleur joueur de D1B et champion de Belgique chez le rival brugeois. Mais Tau va devoir confirmer.

C'est le coup le plus inattendu du mercato d'Anderlecht : Percy Tau (26 ans) va rejoindre les Mauves, prêté par Brighton & Hove Albion (sans option d'achat), après avoir passé la saison écoulée à Bruges où il a remporté le titre de champion de Belgique. Le surnom du joueur, "Le Lion de Juda", fera sourire les amateurs de jeux de mots - même si le personnage mythologique dont ce sobriquet est tiré n'a rien à voir avec le Judas qui trahit Jésus, le clin d'oeil est drôle pour le Sud-Africain, qui aura joué pour l'Union Saint-Gilloise et le rival brugeois avant de rejoindre Anderlecht.

Meilleur joueur de D1B

Percy Tau était arrivé à l'Union Saint-Gilloise avec un statut de grand espoir du football sud-africain : fraîchement transféré à Brighton & Hove Albion, il ne devait a priori pas faire de vieux os en Belgique et de l'avis général, "il n'avait rien à faire" à ce niveau. Tau avait paru marcher sur l'eau en Proximus League : 13 buts et 13 assists toutes compétitions confondues, et des performances en Croky Cup (notamment contre ... Anderlecht) et en PO2 qui laissaient entrevoir la capacité de passer un palier à l'échelon du dessus.

Une marche trop haute ?

Fraîchement élu meilleur joueur de D1B, Percy Tau ne peut pas encore prendre la route de l'Angleterre, pour des raisons complexes que nous tentions de vous résumer dans cet article : https://www.walfoot.be/news/2020-07-20/percy-tau-vers-le-rsca--pourquoi-le-bafana-bafana-ne-peut-toujours-pas-decouvrir-langleterre. Qu'à cela ne tienne, le Bafana Bafana va passer un cap, et pas n'importe lequel : il rejoint le FC Bruges, aux ambitions claires - le titre.

Si ses débuts furent plutôt convaincants, avec deux buts dans ses deux premiers matchs, Percy Tau se signalera ensuite par un certain manque d'efficacité et, surtout, une irrégularité qui l'empêchera de s'installer comme un titulaire indiscutable. L'année 2020 sera même synonyme de banc pour l'attaquant, qui ne disputera que 3 petits matchs dans le sprint final de la phase classique.

À 26 ans, ce semi-échec pour son premier passage au top pourrait être inquiétant - on ne parle plus là d'un jeune joueur découvrant l'Europe ou le football professionnel mais d'un cadre plus proche des 30 que des 20 ans. Mais Percy Tau a une sérieuse circonstance atténuante : son utilisation par Philippe Clément. À 11 reprises, le Sud-Africain est titularisé en pointe, poste où les Blauw & Zwart manquent d'un tueur ; jamais (!) Clément ne placera Tau au poste qui lui a valu de briller en D1B, à savoir derrière l'attaquant.

Le soutien dont rêvent les 9 d'Anderlecht

On doute que Kompany et Vercauteren voient en Percy Tau le nouveau 9 du RSCA, mais il peut bien être l'élément qui manquait aux Mauves en attaque : un joueur capable de combiner avec Kemar Roofe, Antoine Colassin ou Nany Dimata, de les aider à prendre la profondeur et de libérer les espaces par sa technique et sa vision du jeu. Un rôle qui avait souvent échu à Michel Vlap, un peu trop lent dans les moments clés.

Tau va devoir reprendre sa marche vers l'avant : il a le profil d'artiste qui convient au Lotto Park, mais la façon dont il sera utilisé sera cruciale dans son développement. Une seconde saison mitigée et les rêves d'Angleterre du joueur de Brighton risquent de s'envoler ...