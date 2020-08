Un joueur du Barça et de l'Atlético Madrid sont les deux priorités d'Arsenal cet été

Les Gunners veulent retrouver le Big Four de la Premier League la saison prochaine.

D’après The Times, Arsenal a fixé ses deux priorités de ce mercato estival. Les Gunners souhaiteraient signer le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Thomas Partey (27 ans, 35 matchs et 3 buts en Liga cette saison) et le milieu offensif du FC Barcelone Philippe Coutinho (28 ans, 23 matchs et 8 buts en Bundesliga cette saison).

Pour le Ghanéen, les Londoniens seraient prêts à offrir 25 millions d'euros ainsi que le Français Matteo Guendouzi, plutôt que de débourser directement les 50 millions d'euros de sa clause libératoire.

Concernant le Brésilien, Arsenal veut profiter du fait que le joueur est devenu un indésirable au sein du club blaugrana, et qu'une offre séduisante devrait convaincre les dirigeants catalans de lâcher un joueur recruté pour 145 millions d'euros en janvier 2018.