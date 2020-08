Jonathan David va devenir le transfert sortant le plus cher du football belge

La Gantoise va battre le record du transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge : Jonathan David va rejoindre le LOSC pour un montant qui dépassera les 30 millions d'euros avec les bonus.

Le Nieuwsblad nous informe ce samedi que le transfert de Jonathan David (20 ans) vers le LOSC est désormais une certitude, et que le Canadien va rapporter 27 millions d'euros à La Gantoise ainsi que plusieurs millions de bonus : 5 millions si le joueur est revendu, et un pourcentage sur cette future revente. Quand on se souvient du montant dépensé par Naples pour Victor Osimhen, on se dit que les Buffalos vont probablement encore toucher une belle somme.

Rien que de par son montant de base, Jonathan David devient d'ores et déjà le transfert sortant le plus cher de Jupiler Pro League : il dépasse Wesley Moraes (25 millions de Bruges à Aston Villa) et Youri Tielemans (25 millions d'Anderlecht à l'AS Monaco). Le joueur devrait être présenté par le LOSC la semaine prochaine.