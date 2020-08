Gattuso est déçu de l'élimination: "Des erreurs très graves"

La saison 2019-2020 est donc terminée pour Naples. Battus sur la pelouse du Barça, les hommes de Gattuso ont pourtant livré une belle prestation mais tout s'est précipité en très peu de temps.

Le parcours de Naples en Ligue des Champions est terminé. Les Napolitains avaient déjà concédé le nul à domicile, ils se sont cette fois inclinés sur la pelouse du FC Barcelone sur le score de 3-1. Tout s'est joué en première période puisque le Barça menait déjà 2-0 après 25 minutes. Un véritable trou d'air pour les Italiens.

Gennaro Gattuso sait que son équipe a globalement bien joué mais que si elle veut passer un cap elle devra être plus consistante dans le futur: "J'ai beaucoup de regrets pour la demi-heure de trou que nous avons eue. On a fait des erreurs très graves. A part ça, on a fait le match qu'on devait avec une grande personnalité. J'ai des joueurs forts, mais pour être de grands joueurs on doit montrer une mentalité différente de celle qu'on a montrée parfois ces six derniers mois. Mais on a eu deux fois plus d'occasions donc je suis très satisfait de la prestation".

Le Napoli ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. En remportant la coupe d'Italie, les coéquipiers de Dries Mertens se sont qualifiés pour l'Europa League.