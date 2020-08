Louwagie l'affirme: "Jonathan David n'est pas encore Lillois"

Non, Jonathan David n'est pas encore un joueur de Lille. Le jeune offensif n'était pas au Stayen ce dimanche et Michel Louwagie a tenu à clarifier la situation. "Non, ce n'est pas encore définitif", affirme Louwagie au micro de Eleven Sports. "Les transferts de cette envergure ne sont pas simples car il y a beaucoup d'intervenants. C'est toujours le cas quand le montant est important".

"Nous avons encore quelques détails à régler. Mais nous y travaillons avec le président. Cela ne se règlera pas en une nuit je pense".

Louwagie est aussi revenu sur le montant du transfert, qui sera le plus important de l'histoire de la Pro League: "Je trouve qu'en Belgique les montants des transferts ne sont pas assez importants. Beaucoup de personnes se sont moquées de moi quand j'ai parlé d'une somme de 20 millions pour Moses Simon, mais regarder les montants des ventes des joueurs en Eredivisie. Ils sont plus importants que chez nous alors qu'ils sont derrière nous au classement FIFA".