Le Racing Genk bat le RWDM dans un amical spectaculaire

Le Racing Genk affrontait le RWDM ce lundi après-midi pour offrir du temps de jeu à ceux n'en ayant pas obtenu beaucoup contre Zulte Waregem lors de la première rencontre de championnat.

Alors que le RWDM s'était offert un bel avantage de 0-2 via des buts de Bova et du nouveau venu Yagan (dont vous pouvez lire l'interview accordée à Walfoot ici), mais n'est pas parvenu à conserver son avance. Adewoeye, Odey et Balouk ont permis à Genk de reprendre le dessus sur le club de D1B (score final 3-2).

Le onze de base de Genk : Vandevoordt, De Norre, Adewoye, Dewaest, Sierra, Kouassi, Limbombe, Dwomoh, Hrosovsky, Oyen et Onuachu.